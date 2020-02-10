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Крашенинников: в Конституции могут изменить условия роспуска Госдумы

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Чиновники также изучают возможность правок в назначение правительства.

В Конституции могут изменить условия роспуска Госдумы и назначения правительства. Об этом "Коммерсанту" рассказал глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников.

Мы многое делаем в первый раз. Например, проведем такое многослойное голосование 

прокомментировал депутат

Сейчас для утверждения роспуска необходимо три раза подтвердить его в Госдуме. Если этого не происходит, то в дело вмешивается назначенный президентом премьер-министр. Чиновник обязан распустить всех членом Госдумы.  Поправки предлагают внести в законопроект корректировку: "назначает и вправе распустить. Не обязан". Процедура назначения будет такой: сначала премьер-министр предлагает инициативу о работе какого-либо кандидата. Затем ее утверждает Госдума. После этого кандидатуры поступают к президенту.

Ранее законопроект президента был поддержан в первом чтении. После принятия парламентом документ вынесут на всенародное голосование.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин прокомментировал изменения в конституции России.

Видео: YouTube/RSFSR, Wall Street Journal

Теги: алексей крашенников, госдума, конституция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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