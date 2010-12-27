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Кремль: Расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичными
Сегодня, 13:39
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lesjasap

Кремль: Расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичными

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Данные засекречены из-за специфики инцидента.

В Кремле объяснили, что расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичными

Конечно же, они носят исключительно секретный характер", - прокомментировали в Москве

заявил Дмитрий Песков

По словам пресс-секретаря, трагедия связана с испытанием нового российского вооружения. Глава администрации президента напомнил, что вчера об этом же говорил Владимир Путин. Данные об этих ракетных установках засекречены.

Напомним, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибшим военным посмертно вручили Орден Мужества, который за них получили вдовы. По данным от "Росатома", в ходе тестирования погибли пять человек, занимавшиеся разработками ядерного оружия. Они трудились на базе центра в Сарове Нижегородской области.

Ранее Piter.tv писал о том, что военные атташе США задержаны близ секретного полигона у Северодвинска.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: дмитрий песков, кремль, северодвинск
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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