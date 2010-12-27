Кремль: Расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичными

Данные засекречены из-за специфики инцидента.

В Кремле объяснили, что расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичными

Конечно же, они носят исключительно секретный характер", - прокомментировали в Москве заявил Дмитрий Песков

По словам пресс-секретаря, трагедия связана с испытанием нового российского вооружения. Глава администрации президента напомнил, что вчера об этом же говорил Владимир Путин. Данные об этих ракетных установках засекречены.

Напомним, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибшим военным посмертно вручили Орден Мужества, который за них получили вдовы. По данным от "Росатома", в ходе тестирования погибли пять человек, занимавшиеся разработками ядерного оружия. Они трудились на базе центра в Сарове Нижегородской области.

Ранее Piter.tv писал о том, что военные атташе США задержаны близ секретного полигона у Северодвинска.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

