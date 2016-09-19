Источник: в Северодвинске в воинской части при пожаре погиб человек

В одной из воинских частей в Северодвинске Архангельской области произошел пожар. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах один человек погиб и минимум десять человек пострадали.
В результате ЧП один человек погиб. Инцидент начался с судна, сейчас там пожар.
собеседник агентства
Информацию о том, что на военной базе произошел пожар, подтвердил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Также глава области сказал, что на место ЧП уже отправилась санитарная авиация. Радиационный фон на месте пожара в норме.
Ранее в Красноярске во время взрыва на территории воинской части пострадали два человека.
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