Источник: в Северодвинске в воинской части при пожаре погиб человек

Еще минимум десять человек пострадали. Инцидент начался с судна, сейчас там пожар.

В одной из воинских частей в Северодвинске Архангельской области произошел пожар. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах один человек погиб и минимум десять человек пострадали.

В результате ЧП один человек погиб. Инцидент начался с судна, сейчас там пожар. собеседник агентства

Информацию о том, что на военной базе произошел пожар, подтвердил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Также глава области сказал, что на место ЧП уже отправилась санитарная авиация. Радиационный фон на месте пожара в норме.

Ранее в Красноярске во время взрыва на территории воинской части пострадали два человека.