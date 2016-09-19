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Источник: в Северодвинске в воинской части при пожаре погиб человек
Сегодня, 13:01
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nastya960

Источник: в Северодвинске в воинской части при пожаре погиб человек

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Еще минимум десять человек пострадали. Инцидент начался с судна, сейчас там пожар.

В одной из воинских частей в Северодвинске Архангельской области произошел пожар. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах один человек погиб и минимум десять человек пострадали.

В результате ЧП один человек погиб. Инцидент начался с судна, сейчас там пожар.

собеседник агентства

Информацию о том, что на военной базе произошел пожар, подтвердил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Также глава области сказал, что на место ЧП уже отправилась санитарная авиация. Радиационный фон на месте пожара в норме.

Ранее в Красноярске во время взрыва на территории воинской части пострадали два человека.

Теги: воинская часть, северодвинск
Категории: Лента новостей, Новости России,

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