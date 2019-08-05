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Видео: в Красноярске во время взрыва на территории воинской части пострадали два человека

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Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

В Красноярском крае произошел пожар и взрыв на территории воинской части. На месте работают спасатели, также к месту ЧП направлены автобусы для эвакуации. Об этом написал ТАСС со ссылкой на данные Единой дежурной диспетчерской службы Ачинского района.

Во время взрыва пострадали две девушки. У одной из них диагностировали ожог дыхательных путей. У второй – непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация им не потребовалась, девушек осмотрели и отпустили домой. О других пострадавших информация не поступала.

Власти просят жителей Ачинска сохранять спокойствие и не приближаться к населенному пункту.

Ранее в Курской области пьяный водитель застрелил инспектора ДПС.

Видео: соцсети 

Теги: взрыв
Категории: Лента новостей, Новости России,

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