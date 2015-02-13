Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз

Российский президент Владимир Путин принял на свой счет замечание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, потребовавшего выпороть того, кто в городе Северодвинске позволил главе государства выступать на 15-градусном морозе без головного убора. Депутат проявил заботу о здоровье политика в рамках рабочей встречи, организованной в Кремле с руководящим составом Государственной Думы и лидерами фракций нижней палаты парламента. Владимир Путин заметил, что примет замечание и на свой счет тоже.
Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки! Просто вот 15 градусов мороза! Здоровый главнокомандующий в условиях войны - это здоровье нации. Категорически неприемлемо!
Ганнадий Зюганов, глава КПРФ
Напомним, что 11 декабря Путин посетил Северодвинск. Там российский лидер принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III".
Зюганов заявил, что обсудил c Путиным образ будущего.
Фото и видео: Kremlin.ru
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