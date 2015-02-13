Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз

Лидер Коммунистической партии РФ оценил поездку главы страны в Северодвинск.

Российский президент Владимир Путин принял на свой счет замечание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, потребовавшего выпороть того, кто в городе Северодвинске позволил главе государства выступать на 15-градусном морозе без головного убора. Депутат проявил заботу о здоровье политика в рамках рабочей встречи, организованной в Кремле с руководящим составом Государственной Думы и лидерами фракций нижней палаты парламента. Владимир Путин заметил, что примет замечание и на свой счет тоже.

Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки! Просто вот 15 градусов мороза! Здоровый главнокомандующий в условиях войны - это здоровье нации. Категорически неприемлемо! Ганнадий Зюганов, глава КПРФ

Напомним, что 11 декабря Путин посетил Северодвинск. Там российский лидер принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III".

Зюганов заявил, что обсудил c Путиным образ будущего.

Фото и видео: Kremlin.ru