Путин вручил награды вдовам, погибших при ЧП под Северодвинском

Церемония прошла 21 ноября, в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин вручил посмертные ордена Мужества вдовам сотрудников, погибших при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском. Об этом сообщает ТАСС.

Путин выразил собравшимся свои соболезнования. Он отметил, что их мужья погибли защищая Россию, и они до конца с честью выполняли свой долг.

Напомним, что во время испытаний ракеты на морской платформе 8 августа произошел пожар и взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома, троих госпитализировали.

Видео: YouTube/تلفزيون أورينت Orient TV