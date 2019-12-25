Кравчук рассказал о споре с Грызловым

Глава делегации ТГК от Украины рассказал об извинениях российского коллеги.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал о споре с Борисом Грызловым. Дипломат заявил, что вынудил российского коллегу извиниться перед ним, а также признать неподконтрольные Киеву территории Донбасса украинскими землями. Об этом сообщили журналисты с местного телеканала "Украина 24".

Кравчук объяснил, что Грызлов первым обратился к украинской делегации. Он заявил о том, что территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей принадлежит ДНР и ЛНР.

Конечно, я не мог не отреагировать. Я попросил Грызлова извиниться за такую неточность, потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами, кстати, и президентом РФ Леонид Кравчук, глава ТГК Украины

Грызлову пришлось поправиться. Его вынудили заявить о том, что он имел в виду неподконтрольную Киеву территорию.

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма.