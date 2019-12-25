Кравчук объяснил, зачем общался с главой ДНР на российском телевидении

Первый президент Украины назвал российских журналистов манипуляторами.

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук объяснил журналистам, зачем общался с главой самопровозглашенной ДНР на российском телевидении. Заявление спикер сделал в эфире канала "Украина 24". Корреспонденты напомнили политику, что власти страны официально отказываются от прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

Российские каналы делают некоторые манипуляции, они не предупреждали меня, что там будет включение Пушилина. Я вначале задал этот вопрос ведущему... он тут же переключился и говорит: "Я даю вам возможность задать этот вопрос Пушилину" Леонид Кравчук, украинский политик

Напомним, что Кравчук участвовал в программе "Первого канала". Сначала журналисты по видеосвязи связались с первым президентом Украины, а спустя несколько минут к общению подключили главу ДНР. Сам Кравчук подчеркнул, что если бы он отключился от эфира, то в России сказали бы, что он не имеет реальных полномочий или всего боится.

Поэтому я скажу, что я никого не боюсь... поэтому я буду общаться со всеми, отстаивая национальные стратегические интересы Украины" Леонид Кравчук, украинский политик

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