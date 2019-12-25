Леонид Кравчук заметил, что Москва выступает против включения Вашингтона в процесс переговоров.

Украина объяснила позицию по включению США в переговоры по Донбассу. Об этом заявил глава Трехсторонней контактной группы от Киева Леонид Кравчук. Политик выступил в эфире местного телеканала "Украина 24". Трансляция эфира ведется на YouTube-канале. Спикер обозначил позицию страны по вопросу присоединению Вашингтона к переговорному процессу в нормандском формате.

Политик уверен, что США смогут активно воздействовать на Россию. При этом уже сейчас новая администрация Джо Байдена делает заявления о поддержке целостности Украины.

Это было бы нужно. Это могло бы значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия Российской Федерации Леонид Кравчук, первый президент Украины

Эксперт добавил, что Москва никогда не даст согласие на включение Америки в процесс переговоров по Донбассу. При этом Киев не намерен считаться с позицией РФ по данному вопросу.

Фото и видео: YouTube/"Украина 24".