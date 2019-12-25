Движение на красной ветке метро Петербурга восстановили

Поезда на первой линии пошли по графику после сбоя.

Движение на красной ветке (Линия 1) метрополитена Петербурга восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе подземки 31 августа. Поезда следуют по маршруту в штатном режиме. На станции "Чернышевская" бригады медиков находятся в готовности для оказания помощи пассажирам, но необходимости в этом не возникло.

Ранее остановленный на "Чернышевской" неисправный состав сейчас направляется в депо "Автово" с ограниченной скоростью. Станция "Гражданский проспект" уже открыта для входа и выхода пассажиров, однако поезда следуют только до станции "Площадь Ленина". Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.TV сообщал, что Смольный дал зеленый свет строительству метро от "Путиловской" до "Каретной".

Фото: Piter.TV