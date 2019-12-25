На двух станциях петербургского метро высаживали пассажиров

На "Кировском заводе" из тоннеля пахло гарью.

В петербургском метрополитене утром 10 сентября произошел затор. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, пассажиров высаживали из поездов на станциях "Звездная" и "Проспект Ветеранов". На "синей" ветке людей просили выйти на платформу, на "красной" составы стояли около 10 минут. Как пишет 78.ru, на "Кировском заводе" из тоннеля пахло гарью.

Все обстоятельства случившегося выясняются. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее на Piter.TV: на Красносельско-Калининской линии метро стартовал тест беспилотных поездов. Технология обеспечивает возможность выполнения основных операций без участия машиниста. Пока вагоновожатый находится в кабине и контролирует работу автоматики.

Фото: Piter.TV