Активисты: "Городские власти не хотят бороться с незаконной рекламой в Петербурге"

Общественное движение "Красивый Петербург" много лет борется с уродующей город незаконной рекламой интимных услуг и наркотиков. Однако, в последнее время подобной рекламы стало в несколько раз больше. Piter.TV выяснил, с чем это связано.

Движение "Красивый Петербург" продолжает привлекать активистов к борьбе с незаконной рекламой. Однако, рекламы наркотиков и интимных услуг становится все больше, а желающих срывать подобные предложения, все меньше. Да и на тех, кто продолжает эту неравную борьбу, периодически нападают расклейщики рекламы. Кому-то везет больше, и он просто получает порцию негатива в свой адрес, а кто-то получает и ушибы с сотрясением мозга. При этом, по словам самих активистов, полиция не задерживает хулиганов, и они продолжают расклеивать свои "заманчивые предложения". Piter.TV поговорил с двумя активистами общественного движения, которые несколько раз подвергались нападениям.

Активист "Красивого Петербурга" Вадим Линин рассказал, что рекламы на улицах стало больше, так как городские власти не хотят с ней бороться.

Наши предложения игнорируются. И даже с начала этого года отменили "адресное автоинформирование" – это робот звонил на номер телефона из незаконной рекламы. И также многое зависит от руководства полиции района. Вадим Линин

Еще один активист Дмитрий Негодин отметил некорректность утверждения, что сейчас рекламы интимных услуг стало в разы больше.

Может быть, на юге города это и так, но у нас в центре, на Садовой, рекламы сексуальных услуг хотя и очень много, но были времена, когда её было заметно больше. Возможно, вы стали в разы больше её замечать. Дмитрий Негодин

По словам Вадима Линина, рекламы в Петроградском районе нет около двух лет, в Приморском районе она появляется несколько раз в месяц. В Василеостровском, Центральном и Калининском районах видны улучшения, а вот в Выборгском и Московском районах становится только хуже. Во Фрунзенском районе и вовсе нет активистов, поэтому здесь реклама встречается на каждом шагу.

Реально готовых активно что-то делать и было немного. Несколько человек "потерялось", так как разовой акцией не решить проблему, надо систематически хотя бы 1-2 вечера в месяц тратить. А без политической воли руководства города, результат появляется через месяцы, а то и год. Не у всех терпения хватает. Вадим Линин

К тому же, несколько раз на активистов, которые срывают незаконную рекламу, нападали. Например, в Московском районе активист в результате нападения получил сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы (КУСП № 6855 от 30.03.19 – 29 о/п). Нападавший дважды после этого угрожал жизни и здоровью (обещал зарезать и т.п.) пострадавшего активиста (КУСП № 15684 от 18.07.19 и КУСП № 19323 от 01.09.2019 в 29-ом о/п). Фото и видео, где видно лицо нападавшего, предоставлено полиции. Однако, он до сих пор расклеивает рекламу, в том числе напротив УМВД по Московскому району. По мнению Вадима Линина, на которого нападали более восьми раз, данные "правонарушения не находят должной правовой оценки и противодействия от сотрудников полиции".

Еще активисты отметили, что рекламы стало больше, потому что ее трудно снимать.

В отличие от прочих реклам, на рекламу сексуальных услуг стали качественнее наносить клей, на все 100% поверхности обратной стороны, и чаще стали клеить на высоте, до которой женщинам не достать. Когда клей засох, быстро такое объявление не отодрать, а пока он влажный, ляпается на руки. Дмитрий Негодин

Фото: Piter.TV