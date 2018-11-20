В Петербурге расклейщики рекламы избили градозащитника

Злоумышленников удалось поймать.

Петербургский активист травмирован из-за попытки остановить незаконную деятельности расклейщиков объявлений. На мужчину напали нелегальные "рекламщики", которые развешивали в центре города предложения о покупке одежды из Финляндии. Пострадавшему удалось убежать от напавших к приближающейся машине полиции. Оперативники смогли задержать двоих хулиганов и девушку, стоявшую рядом с ними. Одному сообщнику удалось сбежать с места инцидента.

Жертвой злоумышленников стал местный житель Дмитрий Негодин. Он рассказал, что заметил расклейщиков по Садовой улице и сделал им замечание. Петербуржец начал срывать объявления, что очень не понравилось преступникам. Они начали душить жертву, заставлять его упасть на колени и извиниться.

Напомним, что ФСБ и СК обыскали офис СМУ-303: силовики изъяли документацию.

Фото: Вконтакте/Красивый Петербург