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ФСБ и СК обыскали офис СМУ-303: силовики изъяли документацию
Сегодня, 13:47
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lesjasap

ФСБ и СК обыскали офис СМУ-303: силовики изъяли документацию

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В отношении директора заведено новое уголовное дело.

Следователи и сотрудники отдела экономической безопасности ФСБ утром 7 февраля проверили документацию компании СМУ-303. По данным очевидцев, представители закона изъяли бумаги из офиса по улице Нахимова. Ранее руководитель компании уже попадал под подозрение: в его отношении возбуждалось два уголовных дела. Сейчас чиновника обвиняют в мошенничестве.

По данным следственных органов, директор использовал кредит в 100 миллионов рублей на нецелевые статьи расхода. Ранее ВТБ подал иск к СМУ-303, направленный на возвращение денежных средств в размере 549,9 миллионов рублей.

Напомним, что петербуржец продает редчайшую американскую монету за 1 млн рублей.

Фото: Piter.tv

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Теги: изъяли документы, обыск, силовики, сму-303, улица нахимова, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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