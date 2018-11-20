ФСБ и СК обыскали офис СМУ-303: силовики изъяли документацию

В отношении директора заведено новое уголовное дело.

Следователи и сотрудники отдела экономической безопасности ФСБ утром 7 февраля проверили документацию компании СМУ-303. По данным очевидцев, представители закона изъяли бумаги из офиса по улице Нахимова. Ранее руководитель компании уже попадал под подозрение: в его отношении возбуждалось два уголовных дела. Сейчас чиновника обвиняют в мошенничестве.

По данным следственных органов, директор использовал кредит в 100 миллионов рублей на нецелевые статьи расхода. Ранее ВТБ подал иск к СМУ-303, направленный на возвращение денежных средств в размере 549,9 миллионов рублей.

Напомним, что петербуржец продает редчайшую американскую монету за 1 млн рублей.

Фото: Piter.tv