Петербуржец продает редчайшую американскую монету за 1 млн рублей

За бракованные деньги продавец хочет получить миллион рублей.

Петербуржец выложил в Интернете объявление о продаже редкой исторической моменты. Стоимость американской ценности мужчина оценил в один миллион рублей. По данным собственника, монета сделала в 1793 году и имеет заводской брак. На изделии высечено восемь звезд вместо тринадцати. Партия была уничтожена, но несколько денежных единиц все же сохранились.

По данным сервиса, подобную монету продавали за один миллион долларов, хотя номинал оценивается в один цент.

Напомним, что ЗакС: жертвы политических репрессий могут получить бесплатную юрпомощь.

Фото: Piter.tv