ЗакС: жертвы политических репрессий могут получить бесплатную юрпомощь

Парламентарии предлагают предоставить юристов репрессированным.

Депутаты ЗакСа хотят внести инициатив о предоставлении бесплатной юридической помощи жертвам политических репрессий в Петербурге. Авторами законопроекта выступают Александр Тетердинко и Павел Зеленков.

Спикеры отмечают, что в Северной столице проживает 9,546 человек, которых можно отнести к данной категории граждан. Многие из них нуждаются в подобной услуге, но не могут ее себе позволить. Если проект примут, то данная мера вступит в силу с первого января 2020 года.

Напомним, что в Петербурге задержан бывший член правления банка "Советский" за вывод 2,2 млрд рублей.

Фото: Piter.tv