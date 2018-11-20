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В Петербурге задержан бывший член правления банка "Советский" за вывод 2,2 млрд рублей
Сегодня, 13:00
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lesjasap

В Петербурге задержан бывший член правления банка "Советский" за вывод 2,2 млрд рублей

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Вместе с ним подозревается еще девять человек.

В Петербурге задержали бывших менеджеров банка "Советский". По информации от правоохранительных органов, группа из десяти человек участвовала в выводе денежных средств со счета организации.

Следствие полагает, что злоумышленники разработали преступную схему 12 сентября 2014 года. Лидером финансовой махинации считают экс-члена правления банка Кирилла Ласкина. В результате действий фигурантов расследования, банк переуступил кредиты подконтрольному банку "Коллектор 19". Оттуда средства направились в другие коммерческие организации. В общей сложности было выведено более 2,2 миллиардов рублей.

Напомним, что аутлет в Пулково незаконно сбрасывал загрязняющие вещества.

Фото: Piter.tv

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Теги: банк советский, кирилл ласкин, член правления
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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