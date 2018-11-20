Аутлет в Пулково незаконно сбрасывал загрязняющие вещества

Специалисты обязали компанию устранить нарушения.

В Пушкинском районе Петербурга прокуратура выявила нарушения в работе аутлета в Пулково. По данным надзорного ведомства, организация сбрасывала отходы в канализационную систему города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Проверка показала, что сотрудники компании превысили разрешенные нормы загрязняющих веществ. В результате в адрес руководства аутлета вынесено представление о необходимости устранения нарушений, а вопрос взят под личный контроль Прокуратуры района.

Напомним, что Роспотребнадзор не выявил опасных химикатов в воздухе Лигово.

Фото: Piter.tv