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Аутлет в Пулково незаконно сбрасывал загрязняющие вещества
Сегодня, 12:23
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lesjasap

Аутлет в Пулково незаконно сбрасывал загрязняющие вещества

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Специалисты обязали компанию устранить нарушения.

В Пушкинском районе Петербурга прокуратура выявила нарушения в работе аутлета в Пулково. По данным надзорного ведомства, организация сбрасывала отходы в канализационную систему города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Проверка показала, что сотрудники компании превысили разрешенные нормы загрязняющих веществ. В результате в адрес руководства аутлета вынесено представление о необходимости устранения нарушений, а вопрос взят под личный контроль Прокуратуры района.

Напомним, что Роспотребнадзор не выявил опасных химикатов в воздухе Лигово.

Фото: Piter.tv

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Теги: аутлет, аэропорт, загрязнение, канализация, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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