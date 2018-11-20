Роспотребнадзор не выявил опасных химикатов в воздухе Лигово

Однако, избавиться от неприятного запаха после утечки удастся через несколько дней.

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали о том, что воздух Лигово очистился после изъятия из района емкости с этилмеркаптаном. Опасных веществ после разгерметизации не выявлено. Однако, специалисты Комитета по природопользованию будут работать в течение десяти дней над восстановлением экологической обстановки в Красносельском районе Петербурга: вонь еще не отступила.

Отметим, что эксперты брали пробы в пяти метрах от источника загрязнения.По сумме всех параметров, воздух соответствует всем стандартам, проблема с содержанием большего количества каких бы то ни было веществ, отсутствует. Напомним, что еще накануне жители нескольких районах обратились за помощью в ведомство из-за неприятного "аромата". Пострадали жители Василеостровского, Петроградского, Выборгского и Красносельского районов.

Напомним, что найдена емкость в 27 "куба", в которой находилось опасное вещество. В металлической конструкции у Станционного поселка произошла утечка.

Фото: Piter.tv