На перегоне Лигово электричка сбила насмерть молодого человека в наушниках

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования молодого человека на железнодорожных путях в Петербурге. Об этом сообщили в Западном МСУТ СК РФ.
По предварительным данным, электропоезд сбил мужчину 2002 года рождения на перегоне станций Лигово — Горелово. Погибший находился в наушниках и переходил пути в неположенном месте.
Опрошены очевидцы, осмотрено место трагедии. Назначены необходимые экспертизы.
Железнодорожная инфраструктура – зона повышенной опасности. Переходите пути только в предназначенных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда и наличии разрешающего сигнала светофора.
Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ
Ранее мы рассказывали о том, что турист из Калининграда забрался на поезд во Мге и упал при движении.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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