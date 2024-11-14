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На перегоне Лигово электричка сбила насмерть молодого человека в наушниках
Сегодня, 12:56
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На перегоне Лигово электричка сбила насмерть молодого человека в наушниках

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Погибший переходил пути в неположенном месте.

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования молодого человека на железнодорожных путях в Петербурге. Об этом сообщили в Западном МСУТ СК РФ. 

По предварительным данным, электропоезд сбил мужчину 2002 года рождения на перегоне станций Лигово — Горелово. Погибший находился в наушниках и переходил пути в неположенном месте. 

Опрошены очевидцы, осмотрено место трагедии. Назначены необходимые экспертизы. 

Железнодорожная инфраструктура – зона повышенной опасности. Переходите пути только в предназначенных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда и наличии разрешающего сигнала светофора. 

Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что турист из Калининграда забрался на поезд во Мге и упал при движении. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: лигово, происшествия, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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