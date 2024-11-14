На перегоне Лигово электричка сбила насмерть молодого человека в наушниках

Погибший переходил пути в неположенном месте.

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования молодого человека на железнодорожных путях в Петербурге. Об этом сообщили в Западном МСУТ СК РФ.

По предварительным данным, электропоезд сбил мужчину 2002 года рождения на перегоне станций Лигово — Горелово. Погибший находился в наушниках и переходил пути в неположенном месте.

Опрошены очевидцы, осмотрено место трагедии. Назначены необходимые экспертизы.

Железнодорожная инфраструктура – зона повышенной опасности. Переходите пути только в предназначенных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда и наличии разрешающего сигнала светофора. Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)