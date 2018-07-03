Бывшего главу банка "Советский" будут судить за хищение 1,7 млрд рублей

Он занимался невозвратными кредитами вместе с подельниками.

В суд направлено уголовное дело о хищении средств бывшим председателем правления Банка "Советский", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении Андрея Карпова, бывшего председателя правления банка. Он обвинен в присвоении в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2013-2015 годах Карпов промышлял выдачей заведомо невозвратных кредитов. Этим он занимался вместе с двумя сотрудниками банка "Советский", тремя сотрудниками кредитного учреждения и еще несколькими неустановленными лицами. Благодаря налаженной преступной системе группе удалось похитить банковские средства более чем на 1,7 млрд рублей. Деньги перечислялись на счета подконтрольных организаций.

Суд заключил Карпова под стражу. Дело направлено в Выборгский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге начали розыск форточника, который вынес из квартиры более миллиона рублей.

Фото: Piter.TV