В Петербурге разыскивают форточника, который вынес из квартиры более миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник. 14 октября, стало известно о том, что в полиция Петербурга разыскивает грабителя, который вынес из квартиры горожанина более миллиона рублей. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Московском районе, на проспекте Космонавтов.

13 октября 2019 года в полицию Московского района поступило сообщение от гражданина, который сообщил о том, что неизвестный злоумышленник совершил хищение личного имущества из квартиры расположенной в одном из домов по проспекту Космонавтов сказано в сообщении

По словам пострадавшего, вор вскрыл сейф и похитил 1 миллион рублей, 12 тысяч долларов и драгоценности на сумму 2 980 000 рублей. Сумма материального ущерба более 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее мы сообщали о том, что в Пушкине вор-домушник украл царскую монету 1886 года и украшения.

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