В Пушкине вор-домушник украл царскую монету 1886 года и украшения

Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Полиция разыскивает подозреваемого в краже монет царского периода и ювелирных украшений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На выходных в полицию Пушкинского района обратился гражданин 1961 года рождения. Он рассказал, что в Пушкине неизвестный злоумышленник, путем отжатия стеклопакета проник в квартиру одного из домов по улице Захаржевской. Из квартиры он украл ювелирные изделия и царскую монету 1886 года. Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция ищет злоумышленника.

В Тосненском районе полиция расследует серию квартирных краж.

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