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Топ-менеджер банка "Советский" получил условный срок за хищение
Сегодня, 15:57
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Топ-менеджер банка "Советский" получил условный срок за хищение

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Мужчина оформлял кредиты на фиктивных заемщиков.

Сотрудник банка "Советский" Андрей Кузнецов признан виновным в хищении чужого имущества, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд выяснил, что в 2013 году два сотрудника банка делали документы, позволяющие им незаконно завладеть имуществом банка. Главный по кредитам, Кузнецов, просил кредитный комитет банка предоставить кредиты заемщикам. Мужчина также был ведом корыстными побуждениями. В карман преступников уходило 6% всех средств, выданных банком фиктивным заемщикам.

В результате своей деятельности соучастники обогатились более чем на 1,5 миллиарда рублей, чем причинили банку особо крупный имущественный ущерб.

Кузнецов согласился с обвинением. Бывшему топ-менеджеру предстоит провести четыре года в тюрьме и выплатить штраф в полмиллиона рублей.

Ранее петербуржец получил условный срок за помощь уклоняющимся от службы призывникам.

Фото: Piter.TV

Теги: банк советский, хищение имущества
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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