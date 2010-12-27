Петербуржец получил условный срок за помощь уклоняющимся от службы призывникам

Незаконный "бизнес" принес преступникам полмиллиона рублей.

Петербуржец Юрий Бережнов признан судом виновным в получении взяток за незаконные действия, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Выяснилось, что с октября 2013 года по декабрь 2015 Бережнов собирал от своих соучастников сведения о призывниках, которые хотели уклониться от службы за деньги. "Негодных" к службе молодых людей мужчина направлял в военно-врачебные комиссии в различные районы, а полученные взяточные деньги передавал соучастникам, оставляя долю себе.

Такой оберегающий от армии бизнес с четырьмя клиентами обогатил преступную группу на полмиллиона рублей. Сам Бережнов получил от деятельности 35 тысяч рублей.

В суде мужчина полностью признал вину. Бережнову назначили 4,5 года лишения свободы условно.

Дела его согрупников также направлены в разные суды города.

Другой петербуржец заплатил 700 тысяч за взятку экологам Смольного.

Фото: Piter.TV