Петербуржец заплатит 700 тысяч за взятку экологам Смольного

Прокуратура Центрального района Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении Артюша Гилояна. Мужчина, который является мастером спорта по дзюдо, обвиняется в даче взятки в Смольном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обвиняемый занимал пост представителя по доверенности ООО "Кон-Сен-Сус" и 12 сентября 2018 года он передал главному специалисту Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности правительства Петербурга 150 тысяч рублей. Компания должна была понести административное наказание за правонарушение и Гилоян просил ограничиться предупреждением.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 700 тысяч рублей.
Ранее на Piter.TV: В Петербурге арестована начальница налоговой инспекции, которая подозревается во взятке.
Фото: pixabay
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