Ущерб от хищений имущества ОЖД составил 5,5 млн рублей

Данные приводятся за первый квартал 2019 года.

Ущерб от хищений имущества ОАО "РЖД" на полигоне Октябрьской железной дороги превысил 5,5 млн рублей в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

С января по март 2019 года зафиксировано более 80 случаев хищения имущества ОАО "РЖД", задержано 70 человек. За данный период чаще всего воровали оборудование из цветных и чёрных металлов (25 случаев), детали верхнего строения пути (13 случаев). Сумма ущерба за первые три месяца 2019 года составила более 5,5 млн рублей.

По фактам хищения имущества РЖД возбуждено 43 уголовных дела, вынесено 11 обвинительных приговоров.

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