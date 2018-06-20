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За первый квартал вандалы нанесли ОЖД миллионный ущерб
Сегодня, 9:17
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nastya960

За первый квартал вандалы нанесли ОЖД миллионный ущерб

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За три месяца были задержаны шесть правонарушителей и на пятерых было заведено уголовное дело.

Вандалы принесли серьезные убытки Октябрьской железной дороге. Всего за три месяца ущерб составил более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

За первый квартал зафиксировано более 80 случаев порчи подвижного состава или Ж/Д оборудования. Раскрашенными оказались 78 вагонов, а еще четыре раза на пассажирские поезда нападали хулиганы, они просто забрасывали его камнями.

Подобные инциденты наказываются административным или уголовным наказанием. За три месяца были задержаны шесть правонарушителей и на пятерых было заведено уголовное дело.

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Фото: pixabay 

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Теги: вандалы, ожд, ущерб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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