По просьбам пассажиров: поезд Петербург-Мурманск сократит время в пути

В понедельник, 25 февраля, стало известно о том, что поезд Петербург-Мурманск сократит время в пути. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
С 1 апреля изменится расписание скорого поезда №21/22 сообщением Санкт-Петербург – Мурманск формирования АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД").
сказано в сообщении
Так, при следовании из Санкт-Петербурга поезд будет ускорен на 30 минут, а при движении из Мурманска время в пути сократится на 19 минут.
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Фото:pixabay
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