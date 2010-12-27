По просьбам пассажиров: поезд Петербург-Мурманск сократит время в пути

При следовании из Северной столицы он ускорится на 30 минут.

В понедельник, 25 февраля, стало известно о том, что поезд Петербург-Мурманск сократит время в пути. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

С 1 апреля изменится расписание скорого поезда №21/22 сообщением Санкт-Петербург – Мурманск формирования АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД"). сказано в сообщении

Так, при следовании из Санкт-Петербурга поезд будет ускорен на 30 минут, а при движении из Мурманска время в пути сократится на 19 минут.

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