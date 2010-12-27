Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В Петербурге экс-инспектора Россельхознадзора оштрафовали за фиктивные сертификаты. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

Как оказалось, Апаков, являясь государственным инспектором службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Петербургу и Ленобласти, не стал смотреть ветеринарный сертификат на мясную продукцию из Бразилии. Более того, подсудимый подписал 102 документа, где указал, что товар прошел всю необходимую экспертизу.

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