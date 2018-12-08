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В петербургском СИЗО впервые провели обряд венчания
Сегодня, 16:33
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Alena_Zinovieva

В петербургском СИЗО впервые провели обряд венчания

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Пара официально зарегистрировала свой брак несколько лет назад.

В петербургском СИЗО впервые провели обряд венчания. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что пара официально зарегистрировала свой брак несколько лет назад. Торжественная церемония венчания состоялась в помещении храма следственного изолятора №1. Подследственного и его супругу обвенчал по всем церковным канонам отец Георгий. Он призвал хранить свою семью, стойко противостоять жизненным испытаниям и быть примером любви и уважения для своих детей.

Ранее мы писали, что дрон пытался доставить в "Кресты" наркотики.

Фото: пресс-служба управления ФСИН России по Петербургу и Ленобласти

Теги: венчание, регистрация брака, сизо 1
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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