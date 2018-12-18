Дрон не смог доставить в "Кресты" наркотики, его сбили в небе

Тех, кто управлял квадрокоптером, задержали бойцы "Тайфуна.

Сотрудники оперативных подразделений УФСИН по Петербургу и Ленобласти, следственного изолятора №1 "Кресты" и бойцы спецназа "Тайфун" предотвратили передачу наркотиков с помощью квадрокоптера в СИЗО. Об этом сообщают городские СМИ.

Информация о действия злоумышленников попала оперативникам заранее. Квадрокоптер удалось сбить, а вот тем, кто им управлял, сбежать не удалось. Бойцы "Тайфуна" догнали их и отвезли в отдел МВД Колпинского района.

Позже в квартирах задержанных были проведены обыски. Теперь им грозит уголовное дело за сбыт наркотиков.

В изъятом с дрона грузе было почти два десятка "гашиша" и несколько мобильных телефонов.

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