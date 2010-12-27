В Петербурге избили двух активистов "Красивого Петербурга", срывающих незаконную рекламу

В Центральном районе неизвестные напали на борцов с нелегальными объявлениями.

В Центральном районе неизвестный мужчина напал на петербуржца Вадима Линина, срывавшего незаконные листовки. накануне происшествия еще один преступник с кулаками набросился на активиста, борющегося с рекламными объявлениями. Оба общественных представителя состоят в организации “Красивый Петербург”. Последнему гражданину разбили нос, Линину - рассекли бровь. Пострадавшие написали заявления об избиении в полицию.

Вадим Линин занимался уборкой картонных объявлений, которые были примотаны скотчем к бетонным столбам. Плакаты рекламировали однодневные распродажи. Петербуржец решил сделать доброе дело, пока шел от остановки домой.

Напомним, что в Санкт-Петербурге участились случаи физического насилия в отношении активистов, борющихся с нелегальной рекламой. В прошлом году на Гончарной улице злоумышленник со спины напал на представителя “Красивого Петербурга”, нанеся по нему множественные удары. Преступник не гнушался вдавливать жертву ногой в землю и бить по лицу.

Спустя месяц, на Загородном проспекте произошел похожий инцидент. За активистом погнался рассерженный расклейщик объявлений. Агрессивный мужчина пытался избить жертву при помощи “розочки” из стеклянной бутылки. Еще через три дня травмировались два петербуржца, на которых напали сотрудник охраны борделя и расклейщик уличной рекламы. Они пытались нанести вред, распылив содержимое газовых баллончиков.

Фото: Красивый Петербург

