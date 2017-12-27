Активисты совместно с полицией встали на тропу войны с нелегальной рекламой

За три месяца была приостановлена деятельность 21 нелегального заведения.

С октября прошлого года движение "Красивый Петербург" совместно с полицией города начали реализовывать программу по борьбе с рекламой интим-услуг и другими нелегальными афишами, которыми обклеены все здания и остановки Северной столицы.

За прошедшее время правоохранительные органы смогли остановить деятельность 21 нелегального заведения, а также вручить 50 протоколов о правонарушениях. Как сообщают активисты, трафареты и листовки стали реже попадаться на глаза жителям Василеостровского и Центрального районов. Отмечается, что на невском проспекте удалось также добиться снижения количества такой рекламы на Невском проспекте, где раньше расклейщики проходили каждые 20-30 минут.

Задача активистов – выявить заведения, которые размещают цветную рекламу на всех поверхностях, и подавать ежемесячно эти списки в полицию. Оперативники делают визиты туда и пресекают работу нелегалов. В планах у "Красивого Петербурга" реализовать систему штрафов и информирования в борьбе с уличной рекламой.