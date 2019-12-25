В Кудрово демонтируют нелегальную рекламу

Администрация Заневского городского поселения отчиталась о борьбе с нелегальной рекламой, но торговые палатки все еще стоят.

Администрация Заневского городского поселения сообщила о результатах борьбы с незаконной рекламой, устанавленной на улицах городов без разрешения и зачастую уродующей общественные пространства, улицы и дворы домов. Отдел контроля и развития потребительского рынка, регулярно ведущий работу по обнаружению и демонтажу информационных щитов, баннеров, рекламных стендов, штендеров и конструкций, сообщил о 10 случаях выполнения предъявленных требований собственниками конструкций. В двух случаях стенды съехали с неразграниченной земли, еще в шести нелегальные информационные щиты в "Новом Оккервиле", стоявшие на газонах, были ликвидированы.

В комментариях к публикации о результатах борьбы с незаконной рекламой местные жители поинтересовались, почему нет таких успехов в деле борьбы с торговыми палатками на улицах - очевидно, также в большинстве случаев нелегальными и также не способствующими улучшению облика населенных пунктов. По словам жителей поселения, палатки в Кудрово и Янино стоят уже два месяца неприкосновенно, рейдов по их закрытию не проводится, закрытие их, скорее всего, произойдет лишь после завершения "палаточного сезона".

На текущий момент администрация Заневского поселения никак не прокомментировала ситуацию с палатками.

Ранее прокуратура Петербурга передумала возбуждать уголовное дело из-за граффити с Навальным, которое закрасили 28 апреля вскоре после появления.

Фото: Pixabay