  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура Петербурга передумала возбуждать уголовное дело из-за граффити с Навальным
Сегодня, 16:44
78
ElzaRada12 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга передумала возбуждать уголовное дело из-за граффити с Навальным

0 0

В ведомстве признали решение о возбуждении дела незаконным и необоснованным. 

Петербургская прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о вандализме по мотивам политической вражды из-за граффити с изображением Алексея Навального на трансформаторной будке. Об этом сообщило издание "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката, представляющего автора рисунка. 

Во время допроса в качестве свидетеля автор граффити объяснил, что рисунок не был связан с разжиганием политической или идеологической ненависти. Для художника это граффити был актом поддержки и милосердия, считает адвокат.

Граффити с изображением Алексея Навального появилось в Пушкарском саду в пятницу, 28 апреля. Однако стрит-арт прожил недолго, его в тот же день закрасили сотрудники "Россети Ленэнерго".

Ранее фрагмент закрашенного граффити с Бродским выставили на аукцион.

Фото: Piter.TV

Теги: граффити, граффити с навальным
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии