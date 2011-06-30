Прокуратура Петербурга передумала возбуждать уголовное дело из-за граффити с Навальным

Петербургская прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о вандализме по мотивам политической вражды из-за граффити с изображением Алексея Навального на трансформаторной будке. Об этом сообщило издание "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката, представляющего автора рисунка.
Во время допроса в качестве свидетеля автор граффити объяснил, что рисунок не был связан с разжиганием политической или идеологической ненависти. Для художника это граффити был актом поддержки и милосердия, считает адвокат.
Граффити с изображением Алексея Навального появилось в Пушкарском саду в пятницу, 28 апреля. Однако стрит-арт прожил недолго, его в тот же день закрасили сотрудники "Россети Ленэнерго".
Ранее фрагмент закрашенного граффити с Бродским выставили на аукцион.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все