Фрагмент закрашенного граффити с Бродским выставили на аукцион

Аукцион продлится на 7 июня.

В Петербурге на аукцион выставлен эксклюзивный экземпляр картины под названием "Стена Бродского", сообщила URBAN-фреска в Instagram-аккаунте. Стартовая цена лота – 1 рубль.

Холст размером 229×161 сантиметров выполнен печатью по цементной штукатурке с доработкой маслом и был создан в рамках перформанса в этом году. Рама золотого цвета.

Аукцион продлится до 10 часов вечера 7 июня, вырученные средства пойдут на благотворительность и поддержку стрит-арта.

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Фото: urbanfresco / Instagram