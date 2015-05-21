Детский сад №12 Пушкинского района отдаст 1,2 млн за вовремя неоплаченный забор

Задолженность образовалась из-за отказа учреждения менять условия договора.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял иск строительной компании "Редут" на 1,2 млн рублей. Задолжниками перед предприятием оказались представители детского сада №12 Пушкинского района. Об этом сообщает Delovoe.TV со ссылкой на базу арбитражных судов.

Как показали материалы дела, специалисты "Редут" своевременно выполнили заказ садика, установив ограждение по адресу: Волхонское шоссе, дом 44, лит. А. Позже условия контракта поменялись в пользу ответчика - вместо 1,5 млн рублей ему нужно было выплатить 1,3 млн. Тем не менее, исполнить то не удалось - учреждение просрочило оплату услуг и теперь обязано будет вернуть долг.

Иск удовлетворили в полном объеме.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" требует у "Метростороя" выплаты 1,8 млн рублей долга.

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