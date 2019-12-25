Волонтеры Петербурга закрашивают нелегальную рекламу

Петербуржцы молодежного центра "Контакт" проводят ежемесячную антинаркотическую акцию.

Волонтеры, а также каждый желающий, закрашивают нелегальную рекламу на асфальте в Петербурге. Вместо номеров телефонов появляется другой символ – синяя птица. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Что касается рекламы на фасадах, то волонтеры просто фиксируют нарушение, чтобы не портить облик, а данные отправляют в районную администрацию. Выбранная синяя птица – символ счастья, знак, который заменяет рекламу изображением с добрым посылом. Добровольцы закрашивают рекламу психоактивных веществ, но попутно могут закрасить и другую. Волонтеры отметили, что рекламы стало меньше. Предварительно петербуржцы исследуют местность, поэтому знают, где находится реклама. Синие птицы стали появляться с апреля 2019 года. С того момента прошло 8 акций.

Ранее мы писали, что стрит-арт с лидером Prodigy показали в Петербурге.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург".