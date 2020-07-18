  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:45
114
mook1
Код вставки плеера

Стрит-арт с лидером Prodigy показали в Петербурге

0 0

Ведутся последние приготовления перед показом работы.

В Петербурге ведутся последние приготовления перед показом стрит-арт работы, посвященной вокалисту группы The Prodigy Киту Флинту. Изображение можно найти у магазина Castle Rock в центре Петербурга. Камера Piter.tv засняла, как изображение музыканта появляется на стене.

Как мы сообщали ранее, граффити появилось во дворе дома на Лиговском, 47. Автором стала компания UrbanFresco. 

Отметим, что в подворотне дома уже есть небольшое изображение памяти музыканта. Теперь на него нанесен "антикоммунальный" защитный слой, сообщили художники.

Напомним, что музыкант ушел из жизни в 2019-м году. Piter.TV вспоминал биографию неординарного певца.

Видео: Piter.tv

Теги: prodigy, петербург, стрит-арт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Стрит-арт Петербурга: лица,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии