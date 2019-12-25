Вокалисту группы The Prodigy Киту Флинту посвятят граффити в Петербурге

В Петербурге появится граффити, посвященное памяти вокалиста группы The Prodigy Киту Флинту. Официальное открытие должно состояться 18 июля в 19:00, передал "Петербургский дневник".
Граффити появится во дворе дома на Лиговском, 47. Автором станет компания UrbanFresco.
18 сентября поклонники также собираются принять участие в фестивале, посвященном Флинту.
Ранее на Конюшенной площади задержали художников, расписавших ограждение у исторического здания.
Фото: Кит Флинт / Instagram
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