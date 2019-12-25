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Вокалисту группы The Prodigy Киту Флинту посвятят граффити в Петербурге
Сегодня, 17:44
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nadezhda_sib

Вокалисту группы The Prodigy Киту Флинту посвятят граффити в Петербурге

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Музыкант ушел из жизни в 2019-м году.

В Петербурге появится граффити, посвященное памяти вокалиста группы The Prodigy Киту Флинту. Официальное открытие должно состояться 18 июля в 19:00, передал "Петербургский дневник".

Граффити появится во дворе дома на Лиговском, 47. Автором станет компания UrbanFresco. 

18 сентября поклонники также собираются принять участие в фестивале, посвященном Флинту.

Ранее на Конюшенной площади задержали художников, расписавших ограждение у исторического здания. 

Фото: Кит Флинт / Instagram 

 

Теги: граффити, кит флинт, фреска
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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