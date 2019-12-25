На Конюшенной площади задержали художников, расписавших ограждение у исторического здания

Молодых людей поймали за распылением краска из баллончиков ранним утром.

В минувшее воскресенье, 12 июля, бойцы Росгвардии задержали в центре Петербурга двух молодых художников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, парни расписывали граффити ограждение рядом с историческим зданием, для творчества художники решили выбрать раннее утро.

Парней на Конюшенной площади заметили во время патрулирования района, художники распыляли краску из баллончиков защищающее часть фасада ограждение. Правонарушителей передали в отдел полиции.

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