На Конюшенной площади задержали художников, расписавших ограждение у исторического здания

В минувшее воскресенье, 12 июля, бойцы Росгвардии задержали в центре Петербурга двух молодых художников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, парни расписывали граффити ограждение рядом с историческим зданием, для творчества художники решили выбрать раннее утро.
Парней на Конюшенной площади заметили во время патрулирования района, художники распыляли краску из баллончиков защищающее часть фасада ограждение. Правонарушителей передали в отдел полиции.
Ранее мы рассказывали, как после кражи шоколада в Петербурге полицейские нашли преступника из федерального розыска.
Фото: pixabay
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