Щиты с башнями крепостей стали основой дизайна медалей к юбилею Ленобласти

В Ленобласти представили дизайн медалей к 100-летию региона.

В Ленинградской области представили медали, разработанные к 100-летию региона. Презентация состоялась в рамках форума "Медиакросс 2.0". В 2027 году награды станут едиными для региональных спортивных соревнований.

Ежегодно в Ленобласти проводят около 700 спортивных мероприятий, охватывающих более 100 дисциплин. Юбилейные медали смогут получить участники состязаний по различным видам спорта.

Основой дизайна награды стал щит с башнями крепостей, символизирующими историческое наследие региона. Разработчики предусмотрели узнаваемую форму, которая должна объединить спортивные достижения жителей в год столетия Ленинградской области.

Организаторы отметили, что медали будут не только знаком спортивных побед, но и памятным символом участия в соревнованиях, борьбы за результат и выхода на пьедестал. Награды призваны сохранить воспоминания спортсменов о событиях, ставших частью спортивной истории региона.

Фото: администрация Ленобласти