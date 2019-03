Тело вокалиста The Prodigy Кита Флинта найдено в его собственном доме

Специалисты отмечают, что смерть музыканта носит некриминальный характер. В официальном Instagram группы написали, что он покончил с собой. Piter.TV вспоминает биографию неординарного певца.

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет. Певец был найден мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс утром 4 марта, пишет The Sun. Полиция уже оповестила ближайших родственников о его смерти и заявила, что кончина музыканта не носит криминального характера. Точную причину смерти Кита Флинта предстоит выяснить, но уже в официальном Instagram музыканты написали, что их солист покончил с собой.

Я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные , Я в шоке , чертовски зол , смущен и сердце разбито. Брат Лиам

Биография Кита Флинта

Кит Чарльз Флинт родился 17 сентября 1969 года в семье Ивонн и Клайва Флинт. Почти все детство Кит провел в восточной части Лондона, уже в 6 лет он с семьей переехал в графство Эссекс, город Спрингфилд. А вот его юношеские годы прошли в Брейнтри. Он даже ходил в одну школу со своим будущим коллегой по группе, однако, познакомились они не в школе из-за разного возраста. Лиам Хаулетт и Кит Флинт познакомились в одном из рейв-клубов. Лиам в эти годы занимался музыкой и выступал в качестве ди-джея. А вот Кит Флинт начал свою творческую карьеру в качестве танцора. И только в 1990 году возникла группа The Prodigy.

Кит все равно не знал, куда деть свою энергию, поэтому регулярно посещал модные тусовки, потом купил себе мотоцикл и постоянно колесил на нем по всему городу. А потом и вовсе он взял с собой небольшой рюкзак и отправился в длительное путешествие по Ближнему Востоку. За восемь месяцев он побывал почти во всех странах Европы и Северной Африки. После этого Кит вернулся домой и увлекся рейвом.

Музыкальная карьера Кита Флинта

Еще в 1990 Кит был только танцором, но уже в 1996 он показал и свои музыкальные способности. Его роль в группе как вокалиста крепла и развивалась. Уже в 1997 году в альбоме The Fatofthe Land присутствовало уже четыре песни в его исполнении (Fuel My Fire, Firestarter, Serial Thrilla и Breathe). В альбоме 2002 года был приоритетным панк-стиль. В 2004 году свет увидел альбом Always Outnumbered, Never Outgunned, где не было ни одной песни в исполнении Флинта. В альбоме Invaders Must Die, вышедшем в 2009 году, вновь можно было услышать вокал Кита.

Личная жизнь Кита Флинта

Личная жизнь тщательно скрывалась от публики. А большинство людей считали его самым буйным и экстравагантным членом группы The Prodigy. Однако, все изменилось, когда на одной из вечеринок Кит познакомился с ди-джеем Маюми. Под псевдонимом Super Megabitch она крутила пластинки в группе. За время брака Кит отказался от наркотиков, алкоголя и табака. Жена Кита полностью разделяла увлечение мужа мотоциклами и очень любила собак.

Фото: Keith Flint (The Prodigy) Fans/ ВК

Видео: The Prodigy/ Youtube