Кожевников оценил соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Он уверен, что самый сложный матч на групповом этапе будет против Чехии.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о соперника сборной России на чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии.

Для сборной России ничего не меняется, нужно выходить из любой группы и побеждать каждого соперника. С чехами всю жизнь играть неприятно, они всегда вставляют палки в колеса. Зато настраиваться будет легче, эмоциональнее играть против них будет интереснее, чем против американцев. Александр Кожевников, экс-хоккеист

Напомним, сборная России сыграет на ЧМ-2021 в группе А. Ее соперниками стали Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания. Команда Алексея Кудашова проведет свои матчи на стадионе "Минск-Арена".

Ранее сборная России по хоккею узнала соперников по групповому этапу Зимней Олимпиады-2022.

Фото: fhr.ru