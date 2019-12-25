Экс-хоккеист Александр Кожевников подверг критике решение "Адмирала" пропустить следующий сезон КХЛ

Он считает, что люди из менеджмента клуба " в очередной раз наломали дров".

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников прокомментировал решение "Адмирала" из Владивостока пропустить следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.).

"За последние годы центральные и местные власти сделали все возможное, чтобы запустить хоккей во Владивостоке, государством было потрачено много ресурсов. И вот одним росчерком пера стратегия России, разработанная президентом страны, если не разрушена, то как минимум поставлена на паузу. Это удар не только по КХЛ, но и по стратегии страны, ее президента. Люди в менеджменте "Адмирала" в очередной раз наломали дров, пошли сомнительные перестановки – и власть на фоне эпидемии психанула, от клуба, по сути, отказалась", - сказал Кожевников в интервью порталу Russia-hockey.ru.

Напомним, 1 апреля стало известно, что в связи с пандемией коронавируса Региональный оперативный штаб и Министерство физической культуры и спорта Приморского края приняли решение временно прекратить финансирование профессиональных спортивных команд. Это повлияло на решение "Адмирала" отказаться от участия в КХЛ в сезоне 2020/21.

Ранее пресс-служба "Адмирала" заявила, что команда собирается вернуться в КХЛ через год.

Фото: fhr.ru