"Адмирал" собирается вернуться в КХЛ в сезоне 2021/22

Об этом заявила пресс-служба лиги на официальном сайте.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) прокомментировала ситуацию с отказом "Адмирала" из Владивостока от участия в следующем сезоне.

На официальном сайте лиги сообщается, что клуб вернется в число участников в сезоне 2021/22. Также стало известно, что молодежная команда "Адмирала", "Тайфун", примет участие в следующем чемпионате МХЛ.

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что руководство пыталось найти варианты для того, чтобы "Адмирал" не пропускал сезон.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Региональный оперативный штаб и Министерство физической культуры и спорта Приморского края приняли решение временно прекратить финансирование профессиональных спортивных команд. Это повлияло на решение "Адмирала" отказаться от участия в КХЛ в сезоне 2020/21.

Ранее профсоюз КХЛ предложил выявить победителя Кубка Гагарина в серии ЦСКА - "Ак Барс".

Фото: hcadmiral.ru