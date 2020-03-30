Профсоюз КХЛ предлагает выявить обладателя Кубка Гагарина в серии ЦСКА - "Ак Барс"

Эта серия пройдет накануне нового хоккейного сезона.

Глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию с досрочным завершением сезона в связи с эпидемией коронавируса. Он предложил альтернативный вариант доиграть плей-офф Кубка Гагарина.

"Профсоюз предлагает сделать максимальное усиление для Кубка открытия. В августе-сентябре нужно провести короткую серию до двух или трех побед. В ней должны сыграть действующий обладатель Кубка Гагарина, ЦСКА, и вторая команда этого регулярного чемпионата, "Ак Барс". Серия поможет определить нового обладателя трофея. Такой матч привлечет болельщиков и поможет сохранить в истории прошедший сезон. Подобное решение можно применить и на других наших лигах" - сказал Коваленко в интервью порталу Russia Hockey.

Напомним, московский ЦСКА в полуфинале Западной конференции должен был встретиться в столичном дерби с "Динамо", а казанский "Ак Барс" - в полуфинале Восточной конференции с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Ранее стало известно, что КХЛ проведет виртуальный плей-офф в социальных сетях, чтобы болельщики смогли выбрать лучшую команду сезона.

Фото: khl.ru