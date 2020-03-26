КХЛ запустит виртуальный плей-офф Кубка Гагарина

Таким образом будет определен обладатель Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.

В связи с отменой нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) из-за угрозы распространения коронавируса пресс-служба турнира предложила провести виртуальный плей-офф Кубка Гагарина.

С 27 марта в социальных сетях будут проходить матчи, в которых болельщики путем голосования смогут выбрать победителя. Как и в настоящем плей-офф, каждая серия пройдет до четырех побед. Та команда, чьи болельщики смогут собрать наибольшее количество голосов, пройдут в следующий раунд. Голосовать можно будет в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

По регламенту виртуального плей-офф в четные дни пройдут матчи "Барыс" - "Сибирь" и СКА - "Йокерит". В нечетные дни будут играть "Ак Барс" - "Салават Юлаев" и ЦСКА - "Динамо Москва". Эти игры должны были состояться в рамках полуфиналов Западной и Восточной конференции до того, как отменили сезон.

Ранее стало известно, что президент КХЛ Алексей Морозов выступил с официальным заявлением об отмене чемпионата.

Видео: YouTube / КХЛ