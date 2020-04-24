Сборная России по хоккею сыграет с Чехией и Швейцарией на Олимпиаде-2022

Четвертый участник группы В определится в квалификации.

Международная федерация хоккея (IIHF - прим.) объявила состав групп турнира в рамках Зимних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Пекине. Команды были распределены согласно международному рейтингу.

Сборная России по хоккею попала в группу В с Чехией и Швейцарией. Четвертый участник квартета определится по итогам квалификации. В группе А сыграют сборные Канады, США, Германии и Китая. Группу С составят сборные Финляндии и Швеции, а также два победителя отборочного этапа.

Напомним, сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В 2018 году в финале турнира наша команда обыграла в овертайме сборную Германии - 4:3.

Ранее стало известно, что Олимпиада-2020 в Токио может не состояться в следующем году из-за угрозы распространения коронавируса.

Видео: YouTube / beijing2008, КХЛ