  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:46
74
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

Сборная России по хоккею сыграет с Чехией и Швейцарией на Олимпиаде-2022

0 0

Четвертый участник группы В определится в квалификации.

Международная федерация хоккея (IIHF - прим.) объявила состав групп турнира в рамках Зимних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Пекине. Команды были распределены согласно международному рейтингу.

Сборная России по хоккею попала в группу В с Чехией и Швейцарией. Четвертый участник квартета определится по итогам квалификации. В группе А сыграют сборные Канады, США, Германии и Китая. Группу С составят сборные Финляндии и Швеции, а также два победителя отборочного этапа.

Напомним, сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В 2018 году в финале турнира наша команда обыграла в овертайме сборную Германии - 4:3.

Ранее стало известно, что Олимпиада-2020 в Токио может не состояться в следующем году из-за угрозы распространения коронавируса.

Видео: YouTube / beijing2008, КХЛ

Теги: iihf, олимпиада 2022 пекин, сборная россии по хоккею, сборная чехии по хоккею, сборная швейцарии по хоккею
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии